الجيش الوطني يعلن حظر جوي فوق طرابلس وماحولها والمسماري يوضح حدوده

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري أن القيادة العامة أقرت فرض منطقة حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مرجعا ذلك إلى تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي أن منطقة الحظر الجوي تبدأ من غرب طرابلس قرب الزاوية وتمتد حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا ويمتد لمزرعة النعام بتاجوراء حتى القربولي وجنوب شرق ترهونة وغرباً حتى معسكر الرابطة انتهاءاً بمنطقة الماية .

وشدد الناطق العسكري باسم الجيش الوطني على أن القيادة العامة تحذر الطيران المدني من التحليق فوق المنطقة المحظورة دون تنسيق مسبق.

ونوه المسماري أن طلب الإذن يشمل نوع الطائرة وارتفاعها ونوع حمولتها .

وأضاف الناطق العسكري باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري أن القيادة العامة تحذر من التهاون مع هذا التحذير وانتهاك الحظر الجو فوق سماء العاصمة طرابلس دون إذن منها.

وأشار إلى أن سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.

يشار إلى أن الايام الماضية شهدت سقوط طائرتين مسيرتين لكل من الجيش الايطالي و القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “الافريكوم”.

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