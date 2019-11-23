مؤسسة النفط تدعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ مياه

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط يومي الأربعاء والخميس الماضيين، معدات ضخ مياه لكلّ من بلديات مرزق والشرقية والقطرون ووادي عتبة وتراغن في حوض مرزق، في إطار برامج التنمية المستدامة للمؤسسة، وكجزء من الاتفاقية المشتركة المبرمة مع شركة إيني شمال إفريقيا.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، تتمثل هذه المعدات في 23 مضخة غاطسة لمياه الشرب موزعة على بلديات حوض مرزق، و4 مضخات لدفع مياه الصرف الصحي وكوابل كهربائية ولوحات تحكم للمضخات لكل من القطرون والشرقية ومرزق، و8 مولدات كهربائية لصالح كل من مستشفى القطرون ومستشفى تساوه لحل المختنقات بمواقع أخرى من بلديات حوض مرزق.

حضر مراسم التسليم متابع المشاريع بإدارة التنمية، عادل بن قبلية، ومنسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة إيني شمال افريقيا، وعبد الرؤوف موسى، ومدير شركة المياه والصرف الصحي، عبدالله عمورة، وعضو لجنة التواصل بحوض مرزق عمر على.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا