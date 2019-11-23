الجيش الليبي يفرض حظرا جويا فوق طرابلس ويستثني أجواء مطار معيتيقة

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، عن إعلان القيادة العامة للجيش فرض منطقة حظر جوي على كافة مواقع العمليات في سماء طرابلس.

وحدد الناطق باسم الجيش، منطقة الحظر، من منطقة الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع بيان يشمل كافة الإحداثيات لمنطقة الحظر على كافة الجهات التي تستخدم أجواء المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، حول آخر تطورات العمليات العسكرية في محاور القتال، أضاف المسماري، أن أي جهة ترغب في استخدام منطقة الحظر الجوي عليها التنسيق لاستخراح إذن مسبق يصدر من قائد الجيش خليفة حفتر.

وحذر المسماري، مصلحة المطارات وشركات الطيران المدني من استخدام أجواء منطقة الحظر، موضحا أن الجيش جنبت أجواء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي نظرا للظروف إنسانية قد يتعرض لها المواطنون.

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