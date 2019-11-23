بليحق : ينفي ما أوردته وكالة ”آكي” الإيطالية حول بيان مجلس النواب بشأن الطائرة الإيطالية المُسيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية ” أكي ” بأن بيان مجلس النواب بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظى بتفويض من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح .

بليحق أكد أن هذا الكلام عاري عن الصحة، مؤكداُ عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني وتتواجد بها قواتنا المسلحة، حسب قوله .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب هذه الحادثة تتطلب توضحياً رسميًا للسبب وراء تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه .

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قالت إنها تعمل على تقييم أسباب تحطم الطائرة الإيطالية المُسيرة فوق ليبيا والتي أعلن الجيش الوطني إسقاطها.

وذكرت الوزارة أن الطائرة في الواحد والعشرين من نوفمبر كانت في مهمة لدعم عملية “بحر آمن” لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

من جهتها قالت هيئة الأركان في وزارة الدفاع الإيطالية إنها فقدت الاتصال مع طائرة موجهة عن بعد تابعة للقوات الجوية الإيطالية، وتحطمت فيما بعد في الأراضي الليبية.

وأضافت البيان أن اتبعت خطة طيران أبلغت عنها السلطات الليبية مسبقا، وذلك في إشارة حكومة الوفاق المعترف بها أمميًا.

وكان الجيش الوطني قد دعا إيطاليا إلى تقديم تفسير رسمي حول أسباب دخول الطائرة الإيطالية المُسيرة إلى الأجواء الليبية وتحديدًا في منطقة محظورة جويًا من قبله.

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