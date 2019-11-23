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مصرف الأمان يُطلق “خدمات الصيرفة الرقمية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق مصرف الأمان، السبت، خدمات الصيرفة الرقمية الحديثة التي جاءت بدلا من الصيرفة المباشرة بنفس اسم المستخدم وكلمة السر.

وقال المصرف في بيان إن الخدمات الجديدة ستتيح للعملاء حوالي 100 خدمة مصرفية يقدمها على نحو عالٍ من السرعة والدقة في الوصول الفوري من وإلى كافة الحسابات والمعاملات البنكية في المصرف.

ودعا المصرف الراغبين بالحصول على خدمات الصيرفة الرقمية إلى تحديث تطبيق أمان موبايل”Aman Mobile”، وتسجيل الدخول بنفس “اسم المستخدم” و”كلمة السر” السابقتين، ثم تحميل تطبيق Aman Secure الجديد وتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة السر ستصل للعملاء عبر رسالة نصية لمرة واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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