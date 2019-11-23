“النواب” ينفي وجود خلافات حول الطائرة الإيطالية

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن يكون انتهاك الطائرة الإيطالية المُسيرة، التي تم إسقاطها في منطقة سوق الأحد المجاورة لمدينة ترهونة، قد تم بتفويض من رئيس المجلس عقيلة صالح

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” نقلت عن مصادر ليبية قولها إن بيان مجلس النواب بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظى بتفويض من عقيلة صالح .

وأكد بليحق في تصريح نشره مجلس النواب مساء السبت، إن هذا الكلام عار عن الصحة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني، مضيفا أن هذه الحادثة تتطلب توضيحا رسمياً لسبب تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه.

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