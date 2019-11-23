ماذا فعلت الأمم المتحدة بليبيا قبل 70 عاما ؟

تم إعلان استقلال إمارة برقة في الأول من يونيو 1949 نتيجة لمحاربة الجيش السنوسي بجانب قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في معركة شمال أفريقيا وهزيمة الطليان الفاشست والنازيين الالمان، في هذه الأثناء كانت الدوائر الاستعمارية تدبر المكائد على مستقبل ليبيا، فقد اتفقت بريطانيا وإيطاليا و فرنسا في 10 مارس 1949، على مشروع (بيفن سيفورزا) الخاص بليبيا الذي يقضي بفرض الوصاية الإيطالية على اقليم طرابلس والوصاية البريطانية على برقة والوصاية الفرنسية على فزان، على أن تمنح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة على مشروع الوصاية، وقد وافقت عليه اللجنة المختصة في الأمم المتحدة ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه، ولكن المشروع باء بالفشل لحصوله على عدد قليل من الأصوات المؤيدة، نتيجة للمفاوضات المضنية لحشد الدعم لاستقلال ليبيا التي قام بها وفد من أحرار ومناضلي ليبيا للمطالبة بوحدة واستقلال البلاد وتحدث بأسمهم عمر فائق شنيب، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289 في 21 نوفمبر 1949 الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952 م، وكُوِنت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق استقلال كامل التراب الليبي ونقل السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة.

وهذا هو نص القرار :

1) ان ليبيا التى تشمل برقه وطرابلس وفزان ستكون دولة مستقلة وذات سياده

2 ) يسرى مفعول هذا الاستقلال فى اقرب فرصة ممكنه . وعلى اى حال لايتجاوز اول يناير سنة 1952

3 ) ان يقرر دستور ليبيا وبما فيه نوع الحكومه بواسطة ممثلى السكان فى برقه وطرابلس وفزان الذين يجتمعون ويتشاورون على شكل جمعية وطنيه .

4 ) لاجل مساعدة اهالى ليبيا فى وضع الدستور وتاْسيس حكومه مستقله سيكون فى ليبيا مندوب من قبل هيئة الامم المتحده تعينه الجمعيه العامه .. وله مجلس يساعده ويرشده .

5) يقدم مندوب هيئة الامم المتحده بالتشاور مع المجلس تقريرا سنويا واى تقرير اخرى يرى اهميتها الى السكرتير العام . ويضاف الى هذه التقارير اية مذكره او وثيقه يرى مندوب هيئة الامم او عضو من اعضاء المجلس رفعها الى هيئة الامم

6 ) سيكون المجلس من عشرة اعضاء .. وهم ..

اْ _ ممثل واحد تعينه حكومة كل من البلاد الاتيه .. مصر _فرنسا _ايطاليا _ باكستان _ المملكه المتحده _ الولايات المتحده الامريكيه_

ب_ ممثل واحد من كل من الاقسام الثلاثه فى ليبيا وممثل واحد عن الاقليات فى ليبيا

7 ) يعين مندوب هيئة الامم المذكورين فى الفقره السادسه (ب)بعد التشاور مع السلطات القائمه بالاداره وممثلى الحكومات المذكوره فى الفقره السادسه (اْ) والشخصيات البارزه وممثلى الاحزاب السياسيه والهيئات فى المناطق المختصة

8 ) يستشير المندوب اثناء تاْدية وظائفه اعضاء مجلسه ويسترشد بهم وله ان يستنير باراء مختلف الاعضاء بالنسبه للمناطق او الموضوعات المختلفه

9 ) لمندوب هيئة الامم المتحدة ان يقدم الى الجمعية العامة وللمجلس الاقتصادى والاجتماعى . وللسكرتير العام اقتراحات عن التدابير التى ترى هيئة الامم ان تتخذها اثناء فترة الانتقال بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا .

10)تقوم الدولة القائمة بالادارة بالتعاون مع المندوب بما يلى ..

اْ_ تشرع حالا فى اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل الحكم الى حكومة دستورية مستقلة

ب_ ان تقوم بادارة البلاد بغرض المساعده فى اقامة وحدة ليبيا واستقلالها والتعاون فى تكوين الادارات الحكوميه وتنسيق جهودها لهه الغايه .

ج_ تقديم تقرير سنوى الى الجمعية العامة عن الخطوات التى اتخذت بشاْن تنفيذ هذت التوصيات .

11) تقبل ليبيا بمجرد تكوينها كدولة مستقلة عضوا فى هيئة الامم المتحده طبقا للمادة الرابعة من الميثاق .

و صدر هذا القرار بأغلبية ساحقة بتأييد 46 دولة وعدم اعتراض أي دولة مع امتناع تسع دول عن التصويت، وفي يوم 10 ديسمبر 1949م عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد” أدريان بلت” مندوباً للأمم المتحدة في ليبيا، كمفوض عام تابع للأمم المتحدة، لتنفيذ القرار رقم “289” الخاص بليبيا، وكذلك عينت الجمعية العامة ست دول لإسداء النصيحة للسيد “بلت” فيما يتعلق بالشؤون الليبية وهي مصر وفرنسا وايطاليا والباكستان والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي، على أن يختار “بلت” أربعة أعضاء آخرين من ليبيا بالتشاور مع الزعماء الليبيين، أي أن المجلس الاستشاري الخاص بليبيا يتكون من مجموعة من عشرة أعضاء وهو ما بات يعرف “بمجلس العشرة”([25])، وقد تكون المجلس العشرة من المرشحين نيابة عن الدول سابقة الذكر.

أما الممثلون عن أقاليم ليبيا، وممثل الأقليات، فقد جرت الخلافات بشأن اختيارهم وتمت مشاورات سياسية بن مندوب الأمم المتحدة وبين حكومتي بريطانيا وفرنسا ، كما تمت مشاورات أخرى بين هذا المندوب وبين ممثلي الحكومات الست في الأمم المتحدة.

وفي شهر أكتوبر 1950م تكونت جمعية تأسيسية من ستين عضواً يمثل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (عشرون عضواً)، وفي 25 نوفمبر من السنة نفسها اجتمعت الجمعية التأسيسية لتقرر شكل الدولة، وعلى الرغم من اعتراض ممثلي ولاية طرابلس على النظام الإتحادي فقد تم الاتفاق، وكلفت الجمعية التأسيسية لجنة لصياغة الدستور، فقامت تلك اللجنة بدراسة النظم الإتحادية المختلفة في العالم وقدمت تقريرها إلى الجمعية التأسيسية في سبتمبر 1951 م وكانت قد تكونت حكومات إقليمية مؤقتة بليبيا، وفي 29 مارس 1951م أعلنت الجمعية التأسيسية عن تشكيل حكومة اتحادية لليبيا مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر، وفي يوم 12/10/1951 م، نقلت إلى الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية السلطة كاملة ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية، فالسلطات المالية نقلت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951 م، وأعقب ذلك فق 24 ديسمبر 1951 م إعلان دستور ليبيا الاتحادي واختيار ادريس السنوسي ملكا ل المملكة الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقة، فزان).

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