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“المؤقتة” تُخصص 8 ملايين دينار لمواجهة الفيضانات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، السبت، منح الإذن بتسييل 8 ملايين دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية تخصص للجنة الأزمة والطوارئ للحد من آثار الفيضانات بالعديد من المناطق.

وأشار القرار الذي اطلعت عليه “218”، إلى أن المبلغ يتم خصمه من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لسنة 2019، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظام واللوائح السارية.

يشار إلى مناطق واسعة في المنطقة الشرقية تتعرض كل عام لسيول وفيضانات تخلف أضرارا بشرية ومادية كبيرة، كان آخرها في طبرق والأبرق وشحات وأم الرزم.

وتأتي هذه السيول في وقت تعاني فيه البنية التحتية من قلة الصيانة وغياب المشاريع الجديدة خاصة بالمناطق العشوائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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