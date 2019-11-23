هكذا ردت داخلية الوفاق على إعلان الجيش فرض حظر جوي فوق طرابلس

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء السبت، بيانا للرد على ما أعلنه الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، حول فرض الجيش الليبي حظرا للطيران فوق طرابلس.

وقالت داخلية الوفاق، إن سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية، محذرة من أن أي وقائع جديدة تهدد سلامة الطيران المدني أو المطارات المدنية تعتبر جرائم يعاقب عليها القانونين الوطني والدولي، بحسب البيان.

واتهمت داخلية الوفاق، خلال البيان، خليفة حفتر، بتسليم قواعد عسكرية جوية في وسط وغرب البلاد (الجفرة – الوطية) ومرافق حيوية أخرى لأجانب، وفق نص البيان.

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