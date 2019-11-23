طقس ليبيا.. توقعات الحالة الجوية ليوم الاحد وتحذيرات قوية من تقلبات جوية

توقع تقرير لخبراء الارصاد عن حالة الطقس في ليبيا أن يتغير الطقس على المناطق الغربية مع وصول هواء بارد وتغير الرياح الى غربية نشطة السرعة.

وحذر الخبراء من تقلبات جوية على الغرب الليبي بدايةً من صباح اليوم الأحد بسبب منخفض جوي جنوب أوروبا والذي سيكون عامل أساسي في إنخفاض واضح في درجات الحرارة ورياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة وعلى فترات متقطعة وتشمل بالدرجة الأولى المناطق الساحلية.

وبحسب التقرير من المتوقع تكاثف السحب بالساحل من راس اجدير حتى طرابلس مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة،

بينما يكون طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي وكذلك الجنوب طقس يستمر دافيء مع رياح جنوبية وتتغير الاجواء الاثنين بالخليج والساحل الشرقي مع تغير الرياح لغربية.

وأشار الخبراء إلى أن المنخفض سيبقى في تأثيره 3 أيام، أي الأحد والأثنين والثلاثاء، وبالتالي سيستقر الطقس على الغرب الليبي من صباح يوم الأربعاء، وفي حين تأثير المنخفض على المنطقة الشرقية سيبدأ من صباح يوم الأثنين.

وبحسب التوقعات فإن الأمطار متفرقة وستهطل على فترات متقطعة، وطمأن التقرير المواطنون بأنه لا توجد خطورة من تجمع مياه الأمطار.

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