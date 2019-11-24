داخلية الوفاق: حفتر يُربك جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

اعتبرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن القيادة العامة للجيش الوطني، سلّمت قواعد عسكرية في ليبيا، لأجانب.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن الجيش قام بتسليم قاعدة الوطية الجوية، لطيارين تابعين لـ”فاغنر” الروسية، ويستخدمون طائرات نوع سوخوي، إضافة إلى عمليات استخبارية وأعمال شبه عسكرية، مشيرا أن هذه الأعمال شبه العسكرية، تربك جهود مكافحة الإرهاب، على حدّ وصف البيان.

وتابع بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ” إن المجموعة وأفعالها المركبة والموثقة، يوضح للشعب الليبي والمجتمع الدولي، إن هذه الأفعال تأتي مقابل مصالح شخصية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية