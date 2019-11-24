مدير إدارة المشروعات يتفقد مركز بنغازي الطبي

أجرى مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المهندس سالم الجبالي، زيارة تفقدية إلى مركز بنغازي الطبي، لبحث سير عمل المشاريع الصحية بالمركز.

وناقش الجبالي خلال اجتماعه مع مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، المشاريع المنجزة، إضافة إلى المشاريع التي سيتم البدء بها، خلال الفترة القادمة، ومتابعة آخر التجهيزات لافتتاح عدد من الأقسام الهامة.

وفي نهاية الجولة، قام مدير إدارة المشروعات والحاضرين، بجولة ميدانية للإطلاع على المشاريع المنجزة من صيانة المقرات، والأقسام الطبية والإيواء داخل المركز الطبي.

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