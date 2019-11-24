أفريكوم: عمليات رصد الإرهابيين في ليبيا لن تتوقف بسبب سقوط الطائرة

رفض الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا “أفريكوم”، الكولونيل كارنز كريستوفر، الكشف عن الموقع الذي سقطت فيه الطائرة بدون طيار والتابعة للجيش الأمريكي، والتي أُعلن عنها يوم أمس، أنها سقطت في منطقة قريبة من طرابلس.

وأشار كريستوفر، في تصريحه لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن التحقيقات ما تزال جارية حول تفاصيل الحادثة، من قِبل قيادة أفريكوم.

وأوضح الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا، إن عمليات الرصد في ليبيا، لم تتوقف، لمتابعة أي تحركات للمجموعات الإرهابية في ليبيا، ومنع أي نشاط قد يقوم بهِ الإرهابيين.

وأكد الكولونيل كارنز كريستوفر، إن حكومة الوفاق والجيش الوطني، يُدركان، نشاط الرصد الذي تقوم بهِ القيادة العسكرية الأمريكية، لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن في ليبيا.

وفي وقت سابق ليلة أمس، أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، فقدانها طائرة بدون طيار، غير مسلحة كانت في مهمة مكافحة الإرهاب، في سماء طرابلس .

ولم تكشف أفريكوم، عن أي معلومات إضافية حول فقدان الاتصال بالطائرة، التي كانت في مهمة مكافحة الإرهاب.

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