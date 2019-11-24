موجر لأبرز مستجدات الأوضاع الميدانية في طرابلس والمناطق المحيطة

ذكرت مصادر ميدانية، إن الجيش الوطني حقّق تقدمات في عدة مناطق، كان أبرزها منطقة العزيزية والساعدية، لافتا إلى أن محور الرملة يشهد هدوءا نسبيا، بعد المعارك الشرسة بين الجيش والمجموعات المسلحة، التي كانت تحاول التقدم نحو مطار طرابلس.

وأكدت المصادر الميدانية، لصحيفة “الاتحاد”، إن الجيش صدّ هجوما، إضافة إلى تحقيق تقدمات عسكرية في محاور اليرموك وعين زارة والخلة.

وتزامنت تحركات الجيش في المنطقة الغربية، مع تقدمات تحرزها وحدات الجيش في عملية تأمين الحدود الجنوبية، وملاحقة تجار البشر والإرهابيين، المنتشرين في تلك المناطق.

من جهة أخرى، قررت القيادة العامة للجيش الوطني، فرض حظر جوي في سماء طرابلس وما حولها، إلا في حالة واحدة وهي التنسيق المسبق معها، للحصول على إذن من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن منطقة الحظر تبدأ من منطقة الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء، ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مؤكدا أنه تم استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي.

وحول مستجدات التي يعمل عليها مجلس النواب، لمرحلة ما بعد دخول الجيش لطرابلس، أفادت مصادر عسكرية لصحيفة “البيان”، أن القيادة العامة عقد سلسلة اجتماعات، مع مسؤولين من الحكومة المؤقتة والبرلمان، وبمشاركة بعض الشخصيات السياسية والنشطاء في ملف حقوق الإنسان، لبحث ملف طرابلس وما بعد دخول الجيش، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة دخول الجيش والسيطرة على العاصمة.

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