بالصور.. تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق السريع ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي بدء أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بين الإتجاهين.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد إلى أن أعمال الإصلاح بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية يأتي هذا العمل ضمن جُمله الأعمال تتخذها البلدية بشأن مُعالجة أسباب حوادث المركبات الألية في الطريق السريع وللحد منها.

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يشار إلى هذا الطريق أصبح معروفًا بـ«طريق الموت» وسط استياء كبير من أهالي المدينة بسبب الحوادث المرورية المروعة التي تتسبب بخسائر بشرية في الأرواح، فضلًا عن الأضرار المادية.

وكان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، قد دعا إلى ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث المعروف بالطريق السريع وضرورة وضع الحواجز على طول الطريق لمنع حوادث الطرق التي شهدها الطريق بكثرة مؤخرا، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري في أكتوبر الماضي.

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