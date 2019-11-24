المركزي مدعو للشفافية والكشف عن المستفيدين من الاعتمادات

دعت المؤسسة الوطنية للنفط، محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى تطبيق مبدأ الشفافية في المصرف والكشف عن اسماء الشركات والمؤسسات والأشخاص المستفيدين من الاعتمادات المالية التي منحها ويمنحها المصرف.

كما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط المصرف بالكشف عن مصير الأموال المحصلة من ضريبة بيع النقد الأجنبي والتي بلغت حسب تقرير المصرف المركزي بنحو أكثر من 20 مليار دينار.

وكانت مشادة كلامية حدثت بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على هامش جلسات مجلس الأعمال الليبي البريطاني الذي عقد بالعاصمة التونسية منذ يومين بعد طلب صنع الله تطبيق الشفافية في عمل المصرف وذكر أسماء الشركات التي تحصل على اعتمادات مالية.

ورد الكبير على طلب صنع الله قائلا: “إذا كانت لديك حساسية من المصرف المركزي فاعلم بأن المركزي هو داعم للمؤسسة الوطنية للنفط، ولا يحق لك التشكيك في عملنا أو تقييمنا لأننا نعمل مع أطراف دولية فاعلة، وهذا الاجتماع لتطوير القطاع الخاص، أما حديثك نناقشه هناك في طرابلس مع الحكومة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا