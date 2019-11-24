وزير الصحة يزور مركز باب درنة  للأمومة والطفولة بمدينة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

زار وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب أمس السبت مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ للاطلاع على سير العمل في المركز.

وتجول عقوب داخل أقسام ومكاتب المركز ووقف على أهم الاحتياجات والمقترحات التي تساهم في تحسين خدمات المركز الصحية.

واطلع ايضاً على الجهود التي تُبذل من قبل العاملين بمركز باب درنة في سبيل توفير الرعاية الصحية طيلة ساعات العمل بالدوام الرسمي.

وقام وزير الصحة بزيارة شملت مشروع بناء وتطوير المقر الجديد للاطلاع على نسبة إنجاز المشروع والمراحل التي وصل إليها ومدى جاهزيته.

وأصدر تعليماته بضرورة الإسراع ورفع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في القريب العاجل وذلك لما يقدمه مركز باب درنة من خدمات طبية للمترددين عليه ولجميع المواطنين بالبلدية.

الجدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء اعتمدت مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ كمركز تعليمي في قراره رقم 690 المؤرخ في 29 / 9 / 2019 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24