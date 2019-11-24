القيادة العامة تعلن حظراً جوياً فوق منطقة عمليات المنطقة العسكرية الغربية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، فرض حظر جوي فوق منطقة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، منبهة في بيان لها أمس مصلحة الطيران المدني، وكافة شركات النقل الجوي، وكل من يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم استخدام المجال الجوي في المنطقة المحددة، كونها منطقة عمليات عسكرية، إلا بعد التنسيق مع القيادة العامة بالخصوص.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في تصريح أمس لقناتنا، إنه وبعد تقدم العمليات العسكرية، واتساع رقعتها، وذلك بعد إسقاط الطائرة الإيطالية، رأت القيادة العامة أن تصدر هذا الإعلان، تنبيها وإلحاقا لبياناتها السابقة من أن هذه المنطقة عسكرية، وممنوع الطيران عليها.

مشيرا إلى أن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مع استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي على العاصمة.

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