إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال غرب الخمس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن عملية الإنقاذ جرت بناء على إشارة استغاثة من أحد قوارب الهجرة غير الشرعية الجمعة، مشيرا إلى إنقاذ وإنزال المهاجرين بمرفأ الحميدية بتاجوراء.

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كان حرس السواحل التابع للقوات البحرية كشف عن إنقاذ 57 مهاجرا من جنسيات مختلفة بالقرب من حقل البوري، شمال غرب طرابلس السبت.

وأعلنت القوات البحربة السبت رفع درجة الاستعداد وتسيير دوريات مكثفة خاصة لجهاز حرس السواحل التابع لها؛ بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني.

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