وزير تعليم المؤقتة يبحث سبل إنهاء الإعتصام وفتح المدارس بمدينة درنة

ليبيا – اجتمع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز أمس السبت مع كل من صالح غيضان رئيس لجنة اعيان وحكماء درنة ونوابه سالم المقصبي وفضل الله الشلوي بحضور كل من مراقب تعليم درنة منصور عبد القادر ومدير مركز المتفوقين درنة محمد عبد الرازق.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم المؤقتة الوضع التعليمي في بلدية درنة ومطالب المعلمين والخطوات المعمول بها من قبل الوزارة.