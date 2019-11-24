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وزير تعليم المؤقتة يبحث سبل إنهاء الإعتصام وفتح المدارس بمدينة درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز أمس السبت مع كل من صالح غيضان رئيس لجنة اعيان وحكماء درنة ونوابه سالم المقصبي وفضل الله الشلوي بحضور كل من مراقب تعليم درنة منصور عبد القادر ومدير مركز المتفوقين درنة محمد عبد الرازق.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم المؤقتة الوضع التعليمي في بلدية درنة ومطالب المعلمين والخطوات المعمول بها من قبل الوزارة.

ومن جهتهم،أظهر الحاضرون تفاهمهم بخطورة الموقف وتعهدوا بالتحدث إلى مدراء المدارس للسعي للإنهاء الاعتصام وفتح المدارس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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