بليحق يكشف موقف صالح من بيان البرلمان بشأن انتهاك السيادة الليبية

نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما تردد من أنباء بشأن أن بيان مجلس النواب الرافض لانتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظى بتفويض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال بليحق بحسب صفحة مجلس النواب أن هذا الكلام عاري عن الصحة مؤكداُ عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني وتتواجد بها قواتنا المسلحة.

وأضاف بليحق أن هذه الحادثة تتطلب توضيحا رسمياً للسبب وراء تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه.

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