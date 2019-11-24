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بليحق ينفي ما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية حول بيان البرلمان بشأن إسقاط الطائرة المسيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” بأن بيان مجلس النواب بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظى بتفويض من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

بليحق أكد وفقاً للموقع الرسمي للمجلس على أن هذا الكلام عاري عن الصحة، مشدداً على عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني وتتواجد بها القوات المسلحة.

وأشار بليحق إلى هذه الحادثة تتطلب توضحياُ رسمياً للسبب وراء تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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