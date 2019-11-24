مؤسسة النفط تدعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ المياه

ليبيا – قامت المؤسسة الوطنية للنفط خلال اليومين الماضيين بتسليم معدات لضخ المياه لكلّ من بلديات مرزق والشرقية والقطرون ووادي عتبة وتراغن في حوض مرزق وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة للمؤسسة وكجزء من الاتفاقية المشتركة المبرمة مع شركة إيني شمال إفريقيا.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس السبت أن هذه المعدات تتمثل في 23 مضخة غاطسة لمياه الشرب موزعة على بلديات حوض مرزق و4 مضخات لدفع مياه الصرف الصحي وكوابل كهربائية ولوحات تحكم للمضخات لكل من القطرون والشرقية ومرزق و8 مولدات كهربائية لصالح كل من مستشفى القطرون ومستشفى تساوه و لحل المختنقات بمواقع أخرى من بلديات حوض مرزق.

هذا وحضر مراسم التسليم عادل بن قبلية متابع المشاريع بإدارة التنمية وعبد الرؤوف موسى منسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة ايني شمال افريقيا وعبدالله عمورة مدير شركة المياه والصرف الصحي وعمر علي عضو لجنة التواصل بحوض مرزق. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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