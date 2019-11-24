الحويج: “مجلس الأمن” يتفهم دور الجيش الوطني

توقع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج فشل مؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة القادمة إذا لم تتم مشاركة جميع الليبيين فيه قائلاً إنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على الشعب الليبي.

وبشأن الحرب القائمة على تخوم طرابلس حالياً أوضح الحويج أن الحكومة المؤقتة تطلق كلمة تحرير وليس معركة، باعتبار العاصمة طرابلس أهم الأراضي التي تسيطر عليها قوى الإرهاب حسب وصفه.

كما ذكر وزير الخارجية أن أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعي حقيقة المعركة في ليبيا وتتفهم ما يقوم به الجيش الوطني.

وأشار الحويج في مقابلة صحفية مع صحيفة المجلة إلى وجود مشروع وطني متكامل لضمان عودة المُهجّرين الليبيين إلى مواطنهم.

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