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الحويج: “مجلس الأمن” يتفهم دور الجيش الوطني

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج فشل مؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة القادمة إذا لم تتم مشاركة جميع الليبيين فيه قائلاً إنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على الشعب الليبي.

وبشأن الحرب القائمة على تخوم طرابلس حالياً أوضح الحويج أن الحكومة المؤقتة تطلق كلمة تحرير وليس معركة، باعتبار العاصمة طرابلس أهم الأراضي التي تسيطر عليها قوى الإرهاب حسب وصفه.

كما ذكر وزير الخارجية أن أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعي حقيقة المعركة في ليبيا وتتفهم ما يقوم به الجيش الوطني.

وأشار الحويج في مقابلة صحفية مع صحيفة المجلة إلى وجود مشروع وطني متكامل لضمان عودة المُهجّرين الليبيين إلى مواطنهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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