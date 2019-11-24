تعليم الوفاق تبحث احتياجات المدارس ببلدية عين زارة

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، مع مديري المدارس وعدد من العاملين بمراقبة التعليم ببلدية عين زارة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بالمنطقة وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن مديرو المدارس أطلعوا وكيل الوزارةخلال الاجتماع الذي عقد بمسرح مدرسة الرازي على الموقف العام لسير العملية التعليمية بالمنطقة لاسيما فيما يتعلق باحتياجات المدارس التي استقبلت الطلاب والتلاميذ ووضعوه في صورة الأوضاع التي تعيشها المنطقة وكيفية استقبال ومعاملة الطلبة النازحين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير الاحتياجات لتلك المدارس بشكل عاجل وتشكيل لجنة أزمة داخل المراقبة لمجابهة الصعوبات والمعوقات بشكل يومي، وكذلك تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لقسم الصيانة والخدمات بالمراقبة للقيام بأعمال الصيانة السريعة للمدارس المتضررة جراء العدوان علي طرابلس.

وأكد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح وجود كميات كافية لسد احتياجات المدارس خلال العام الدراسي الجاري من الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في المقاعد والخطاطات والسبورات والكتاب، لافتاً إلى أنه في حال حدوث عجز في صنف ما بسبب النزوح اليومي ينبغي التواصل من قبل لجنة الازمة في المراقبة بالمصلحة وستتم معالجة العجز بشكل فوري.

وضم الاجتماعمراقب التعليم ببلدية عين زارة ومديري المكاتب والأقسام بالمراقبة ومديري مدارس التعليم العام والخاص ومدير مكتب المتابعة بالوزارة

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