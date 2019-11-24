بالصور..الظواهر السلبية وكتائب عسكرية تداهم أوكار الفساد و مروجي الخمور في إجدابيا

أخبار ليبيا24

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة رفقة الكتائب المعنية بقرار القائد العام بمداهمة مزارع واستراحات في مدينة إجدابيا بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز أنه تم ليلاً ضبط مصانع للخمور داخل هذه المزارع و عدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف مكتب الإعلام أن هذه الحملات مستمرة داخل المدينة للقضاء على الظواهر السلبية والأعمال غير القانونية في مدينة إجدابيا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة كلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التوجه لتأمين عدد من المناطق والمدن المحررة.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة لايزال يواصل عمله وحملاته في مدينة بنغازي وأن القوة التي كُلفت بالمكان المعلوم تعد إحدى قوات الجهاز والتي ستزاول عملها مباشرةً بالمهمة المكلفة .

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