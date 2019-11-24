بليحق : لا خلاف في المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية للسيادة الليبية

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أكي، بأن بيان مجلس النواب بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية، لم يحظ بتفويض من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وأكد بليحق في تصريح نشر عبر موقع المجلس، أمس، أن هذا الكلام عار عن الصحة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية، وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني، وتتواجد بها القوات المسلحة .وأضاف بليحق، أن هذه الحادثة تتطلب توضيحا رسميا لسبب وجود هذه الطائرة، والمستفيد منه .

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