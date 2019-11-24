«النواب»: «آكي» الإيطالية تصدر أخبارا غير صحيحة

نفى عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” حول صدور بيان المجلس بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية دون تفويض من رئيس المجلس المستشار “عقيلة صالح”

وأكد “بليحق”، في بيان صادر له، أن الخبر الوارد على وكالة “آكي الإيطالية” عار عن الصحة، ولا توجد أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني وتتواجد بها قواتنا المسلحة.

وشدد “بليحق” على أن هذه الحادثة تتطلب توضيحا رسمياً للسبب وراء تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه.

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