«الأرصاد» تتوقع استمرار التقلبات الجوية

توقعت المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح غربية نشطة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، هبوب رياح جنوبية شرقية اليوم على مناطق شمال شرق البلاد مثيرة للأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية. والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتسبب في إثارة الأتربة. ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نيبيا، إذ تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، ونصل اليوم على سرت إلى 25 درجة مئوية وتنخفض يوم غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر يوم غد على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة قد تكون جيدة يوم الثلاثاء. والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم، قد تسبب هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، تتحول تدريجيا من هذه الليلة إلى غربية فجنوبية غربية مع تحسن الرؤية. وتكون درجات الحرارة القصوى مرتفعة اليوم وتتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتنخفض غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درحة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا الإثنين على جميع المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا.

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