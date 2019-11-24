ضبط 76 مهاجرا غير شرعي في صبراتة

أعلنت غرفة عمليات صبراتة، التابعة للقيادة العامة، القبض على 76 مهاجرا غير شرعي بينهم رجال ونساء وأطفال.

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد إلى أن الدوريات التابعة لبوابة نجمة وهلال بغرفة عمليات صبراتة ضبطت المهاجرين على متن سيارة في طريقهم إلى شاطئ البحر وبكامل التجهيزات المعدة للغرض فجر الجمعة، وتسليمهم إلى مكتب الهجرة الغير شرعية صبراتة.

اقرأ ايضا: إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس

وتتواصل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق السبت إنقاذ 50 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال غرب الخمس.

كما كشف حرس السواحل التابع للقوات البحرية عن إنقاذ 57 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بالقرب من حقل البوري، شمال غرب طرابلس السبت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا