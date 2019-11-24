الطرشاني يُعلن انخفاض معدل الجريمة في الجنوب

كشف المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في سبها، علي الطرشاني، عن انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف الطرشاني أن إحصائيات الجرائم التي رصدتها الجهات الأمنية الرسمية كانت محدودة مُقارنة بمُعدّلات الجرائم خلال الأعوام الماضية.

وأشار المتحدث في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن هذه النتائج تُعتبر مؤشراً كبيراً على بداية عودة الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت سنوات دامية بسبب التدهور الأمني.

وأكد أن الجهات الأمنية والعسكرية داخل المدينة “وحدت جهودها وأنشأت غرفة عمليات موحدة على الأرض ستباشر عملها في القريب العاجل”، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة عمل الغرفة.

وشدد الطرشاني على الدور الفارق الذي من المُمكن أن يلعبه أهالي المنطقة الجنوبية في المرحلة المُقبلة، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيدًا عن أي حسابات قبلية، لافتاً إلى ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي للتعايش السلمي ووضع الخلافات جانبًا والتجمع على كلمة الوطن.

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