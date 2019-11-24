تركيب حواجز خرسانية في شوارع بنغازي لمنع حوادث الطرقات

شرعت بلدية بنغازي في تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع ) بين الاتجاهين.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن أعمال تركيب الحواجز الخرسانية جرت بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية ضمن جُمله الأعمال تتخذها البلدية بشأن مُعالجة أسباب حوادث المركبات الألية في الطريق السريع وللحد منها .

وأوضحت البلدية أن هذه المشاريع تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني

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