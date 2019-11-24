اخبار ليبيا الان

ليبيا تتأثر بمنخفض جوي قادم من إيطاليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن منخفض جوي من المتوقع أن يُؤثر على المناطق الشمالية من البلاد، ويتسبب في اضطراب حالة البحر.

وأوضحت النشرة اليومية للأرصاد أن المنخفض الجوي يتمركز جنوب إيطاليا، وسيدفع بدرجات حرارة مناطق شمال غرب البلاد إلى الانخفاض، حيث ستتراوح ما بين 15 إلى 20 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية تكاثراً للسحب الماطرة مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة في الصباح الباكر والليل.

ويُؤثّر المنخفض على المناطق الشرقية برياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وستتراوح درجات الحرارة في المناطق الشرقية ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي مابين 28 إلى 31 درجة مئوية، فيما لن تتجاوز الـ21 درجة على غدامس والحمادة، وستتراوح على مناطق الجنوب الشرقي مابين 31 إلى 35 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك