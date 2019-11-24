ليبيا تتأثر بمنخفض جوي قادم من إيطاليا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن منخفض جوي من المتوقع أن يُؤثر على المناطق الشمالية من البلاد، ويتسبب في اضطراب حالة البحر.

وأوضحت النشرة اليومية للأرصاد أن المنخفض الجوي يتمركز جنوب إيطاليا، وسيدفع بدرجات حرارة مناطق شمال غرب البلاد إلى الانخفاض، حيث ستتراوح ما بين 15 إلى 20 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية تكاثراً للسحب الماطرة مع احتمالية تساقط أمطار متفرقة في الصباح الباكر والليل.

ويُؤثّر المنخفض على المناطق الشرقية برياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وستتراوح درجات الحرارة في المناطق الشرقية ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة على مناطق الجنوب الغربي مابين 28 إلى 31 درجة مئوية، فيما لن تتجاوز الـ21 درجة على غدامس والحمادة، وستتراوح على مناطق الجنوب الشرقي مابين 31 إلى 35 درجة مئوية.

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