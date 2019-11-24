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وصول قوة كبيرة من ‎الكفرة وسبها لمحاور القتال في طرابلس

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أكدت كتيبة 134 حماية الوطية التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة ‏من كتائب المنطقة العسكرية ‎الكفرة وسبها وصلت اليوم إلى محاور القتال المختلفة في العاصمة طرابلس.

الكتيبة التابعة للجيش الليبي مقطع فيديو يظهر أعداد كبيرة من السيارات وحاملات الجنود والمدرعات وهي طريقها إلى الوحدات العسكرية المقاتلة في محاور القتال المختلفة في طرابلس.

وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، عن إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أمرا بفرض منطقة حظر جوي على كافة مواقع العمليات في سماء طرابلس.

ووجه “المسماري”، خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان آخر تطورات العمليات العسكرية في محاور القتال، تحذيرا لمصلحة المطارات وشركات الطيران المدني من استخدام أجواء منطقة الحظر.

وأوضح أن أي جهة ترغب في استخدام تلك المنطقة عليها التنسيق لاستخراح إذن مسبق يصدر من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يحيا اهل سبها الكرام الداعمين لحيشهم الوطنى لتحرير عاصمتهم المختطفة من ايدى المجرمين وسراق المال العام ليعم الخير على الجميع وتوزع الثروات على حل اهالى ليبيا ومنهم اهل الجنوب اهل الشهامة والكرم والعزة والموت للمصاريت اخوان الشياطين الملاعين اللهم عليك باخوان مصراطة المغضوب عليهم والضالين وانصر شرفاء مصراطة عليهم ومنهم محمود المصراطى ومحمد محيسن واهلك قنونو وباشاغا وصلاح بادى والسراج والمشرى والحيوان صوان كما هلك قوم لوط فهم من الاخوان المثليين شواذ عن المجتمع الليبى المستقيم

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  • كل واحد من شرفاء الليبين يقول امين لهلاك الاخوان المجرمين الملاعين ويبارك لاهل سبها الطيبين الوطنيين كل معلق يقول امين

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  • باهى ..باهى .باهى .لا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم وضد من يدعمهم فى الكذب قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
    قولوا امين يا معلقين لعلها تكون ساعة اجابة

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