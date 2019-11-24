وصول قوة كبيرة من ‎الكفرة وسبها لمحاور القتال في طرابلس

العنوان_طرابلس

أكدت كتيبة 134 حماية الوطية التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة ‏من كتائب المنطقة العسكرية ‎الكفرة وسبها وصلت اليوم إلى محاور القتال المختلفة في العاصمة طرابلس.

الكتيبة التابعة للجيش الليبي مقطع فيديو يظهر أعداد كبيرة من السيارات وحاملات الجنود والمدرعات وهي طريقها إلى الوحدات العسكرية المقاتلة في محاور القتال المختلفة في طرابلس.

وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، عن إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أمرا بفرض منطقة حظر جوي على كافة مواقع العمليات في سماء طرابلس.

ووجه “المسماري”، خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان آخر تطورات العمليات العسكرية في محاور القتال، تحذيرا لمصلحة المطارات وشركات الطيران المدني من استخدام أجواء منطقة الحظر.

وأوضح أن أي جهة ترغب في استخدام تلك المنطقة عليها التنسيق لاستخراح إذن مسبق يصدر من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.