موجات نزوح جديدة.. اخر تطورات المحاور في طرابلس

تحدّث شهود عيان لـ 218 عن موجات نزوح جديدة هذه الأيام من منقطة مشروع الهضبة، بعد أن باتت التشكيلات المسلحة تقيم حواجز أمنية وسواتر ترابية عند مقسم فرحات غير البعيد عن وزارة الثقافة.

تزامنت هذه المعلومات مع أنباء عن تبادل القصف المدفعي في وقت متأخر من ليلة البارحة بمحاور القتال بمنطقة الرملة وجامع الثوغار حيث سقطت بعض القذائف بجوار كوبري الزهراء، فيما سقطت إحدى القذائف بمضمار مدرسة المرحوم يوسف أبوحلاله.

وتحدثت مصادر لـ218 عن هدوء حذر يسود كامل محاور القتال بالعزيزية والساعدية والطويشة والرملة منذ صباح اليوم، بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني للتقدم إلى عمق ورشفانة.

وكانت صحيفة الاتحاد قد نقلت عن مصادر ميدانية أن وحدات عسكرية مصحوبة بمساندين لها صدت هجوما في محاور اليرموك وعين زارة حيث تحاول التشكيلات المسلحة استرجاع معسكر الرموك الذي بات يمثل لها المكانة التي لا يجب أن تهتز.

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