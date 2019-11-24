بليحق ينفي ماأوردته وكالة “أكي” حول الطائرة الإيطالية

العنوان_طبرق

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية ” أكي ” بأن بيان مجلس النواب بشأن انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظى بتفويض من رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” .

وأكد ” بليحق ” بأن هذا الكلام عاري عن الصحة مؤكداُ عدم وجود أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني وتتواجد بها قواتنا المسلحة، وأضاف ” بليحق ” هذه الحادثة تتطلب توضحياُ رسمياً للسبب وراء تواجد هذه الطائرة والمستفيد منه .