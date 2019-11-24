السعيدي: التعايش في مرزق سيتم بلا شك .. وتجب محاسبة المخربين

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن التعايش والتسامح في مدينة مرزق بين التبو والأهالي سيتم عاجلا أو اجلا.
وأشار السعيدي إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب في تخريب المدينة من الطرفين، من خلال وضع ميثاق شرف قوي ما بين التبو والأهالي.
قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن التعايش والتسامح في مدينة مرزق بين التبو والأهالي سيتم عاجلا أو اجلا.
وأشار السعيدي إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب في تخريب المدينة من الطرفين، من خلال وضع ميثاق شرف قوي ما بين التبو والأهالي.
باهى ..لا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
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