السعيدي: التعايش في مرزق سيتم بلا شك .. وتجب محاسبة المخربين

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن التعايش والتسامح في مدينة مرزق بين التبو والأهالي سيتم عاجلا أو اجلا.

وأشار السعيدي إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب في تخريب المدينة من الطرفين، من خلال وضع ميثاق شرف قوي ما بين التبو والأهالي.

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