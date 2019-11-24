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رغم إسثنائه من الحظر الجوي.. مواصلات الوفاق: سنشغل مطار معيتيقة ولا أحد يستطيع فرض حظر جوي فوق طرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طمأن وكيل وزارة مواصلات الوفاق هشام ابوشكيوات اليوم الأحد المواطنين بأن الرحلات الجوية مستمرة بشكل طبيعي، مبيناً بأن مطار معيتيقة سيستأنف الرحلات الجوية في غضون أسبوعين.

وبشأن فرض القوات المسلحة لحظر جوي فوق أمكان محدد فوق طرابلس باستثناء مطار معيتيقة إدعى أبو شكيوات لقناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا أنه لا أحد يستطيع فرض حظر جوي فوق طرابلس دون أن يشر على أن القوات المسلحة قد استثنت أصلا مطار معيتيقة من الحظر وفقاً لإحداثيات حددتها يوم أمس السبت.

خريطة توضح مناطق حظر الطيران والمنطقة المستثنية منه باللون الأخضر

 

يشار إلى أن القيادة العامة قد أعلنت يوم أمس السبت منطقة حظر طيران ( مدني أو عسكري محلي أو أجنبي ) تمتد من الماية قرب الزاوية غربًا الى كلية البنات العسكرية في طرابلس وشرقاً إلى مدينة القره بوللي وجنوباً الى منطقة الرابطة قرب غريان مروراً بحنبوب ترهونة.

وأكدت قيادة الجيش على استثناءها من ذلك مطار معيتيقة على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغبت بدخول المجال المحظور أعلاه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • …لا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)

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