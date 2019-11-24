ورقة مصالحة بيضاء من «التبو» في مرزق

وصلت الى مدينة مرزق السبت قافلة السلام التي انطلقت من مدينة سبها، وقدم خلالها أعيان قبائل التبو ورقة بيضاء من أجل التسامح والتصالح.

وتهدف القافلة إلى إرساء قواعد الوئام والسلم الاجتماعي في الجنوب الليبي ابتداءا من مدينة مرزق، وصولا الى المصالحة الوطنية الحقيقية، حسب تصريح رئيس مجلس شيوخ ليبيا محمد الهوش لـ«بوابة الوسط»

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ويشارك في القافلة مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني في سبها حميدة لملوم، وعدد من أعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني سبها، وشباب الهلال الأحمر بالمدينة.

وقال الهوش «أقيمت ندوة حول السلم الاجتماعي، وعقدنا لقاء ممتازا مع أعيان التبو، الذين قدموا ورقة بيضاء من أجل التسامح والتصالح، وعوده النازحيين الى بيوتهم بضمانات اجتماعية محكمة في سبيل التعايش السلمي الطيب بين مكونات مرزق».

يشار ان مقترح قافة السلام الى مرزق انبثق عن مهرجان الصحراء الكبرى الذي أقيم في سبها مؤخرا ونظمته منظمة «الصحراى الكبرى».

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