اخبار ليبيا الان

ورقة مصالحة بيضاء من «التبو» في مرزق

تم النشر منذُ 8 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصلت الى مدينة مرزق السبت قافلة السلام التي انطلقت من مدينة سبها، وقدم خلالها أعيان قبائل التبو ورقة بيضاء من أجل التسامح والتصالح.

وتهدف القافلة إلى إرساء قواعد الوئام والسلم الاجتماعي في الجنوب الليبي ابتداءا من مدينة مرزق، وصولا الى المصالحة الوطنية الحقيقية، حسب تصريح رئيس مجلس شيوخ ليبيا محمد الهوش لـ«بوابة الوسط»

اقرأ أيضا: «قافلة السلام» تتوجه من سبها إلى مرزق خلال أيام

ويشارك في القافلة مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني في سبها حميدة لملوم، وعدد من أعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني سبها، وشباب الهلال الأحمر بالمدينة.

وقال الهوش «أقيمت ندوة حول السلم الاجتماعي، وعقدنا لقاء ممتازا مع أعيان التبو، الذين قدموا ورقة بيضاء من أجل التسامح والتصالح، وعوده النازحيين الى بيوتهم بضمانات اجتماعية محكمة في سبيل التعايش السلمي الطيب بين مكونات مرزق».

يشار ان مقترح قافة السلام الى مرزق انبثق عن مهرجان الصحراء الكبرى الذي أقيم في سبها مؤخرا ونظمته منظمة «الصحراى الكبرى».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا مكان للخوان بين الديار باهى .باهى .لا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم وضد من يدعمهم فى الكذب قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
    قولوا امين يا معلقين لعلها تكون ساعة اجابة

    رد