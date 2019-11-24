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القيادة العامة: بعد اسقاط الطائرة الايطالية قررنا إعلان منطقة حظر للطيران بأجواء طرابلس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حظر جوي فوق منطقة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، مطالبةً في بيان لها مصلحة الطيران المدني وكافة شركات النقل الجوي وكل من يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم استخدام المجال الجوي في المنطقة المحددة كونها منطقة عمليات عسكرية إلا بعد التنسيق مع القيادة العامة.

المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري قال في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” إنه وبعد تقدم العمليات العسكرية واتساع رقعتها وذلك بعد إسقاط الطائرة الإيطالية رأت القيادة العامة أن تصدر هذا الإعلان تنبيهاً وإلحاقاً لبياناتها السابقة من أن هذه المنطقة عسكرية وممنوع الطيران عليها.

وأشار إلى أن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة مع استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي على العاصمة.

ونوّه إلى أن القوات المسلحة استعملت في معركتها القائمة في طرابلس تكتيكاً ناجحاً جداً لتحييد العاصمة وسكانها عن ويلات الحرب وحماية المدنيين وتطبيق قواعد الاشتباكات، مبيناً أن القوات المسلحة استنزفت الكثير من الميليشيات خارج العاصمة حيث تم القضاء عليها وعلى مقدراتها القتالية.

المسماري أكد على أن العمليات العسكرية في طرابلس تسير بشكل ممتاز، لافتاً إلى أن العمليات الآن تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحسم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • باهى .باهى .لا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم وضد من يدعمهم فى الكذب قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
    قولوا امين يا معلقين لعلها تكون ساعة اجابة

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