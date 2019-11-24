أوراق علمية هامة في المؤتمر العلمي الأول لبيئة الأعمال في ليبيا

بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، والذي ينطلق على مدار يومين، تحت شعار «الواقع والآفاق المستقبلية» وتنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، برعاية جامعة أجدابيا.

وشهد حفل الافتتاح تكريما خاصا لعبد السلام نوح كريم، أحد معلمي مدينة أجدابيا، بينما ألقت هند صالح البشاري أولى المحاضرات تحت عنوان «التفكير التصميمي في بيئة الأعمال».

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ويشمل المؤتمر عدة جلسات علمية مهمة منقسمة على مجموعتين، تُناقش خلالهما العديد من الأوراق البحثية من مختلف الجامعات الليبية المشاركة.

يشار إلى أن انطلاق المؤتمر تزامن مع افتتاح مدرج جامعة أجدابيا بعدما استكملت شركة «انتيبير جوس» أعمال الإنشاءات.

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