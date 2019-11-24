ضبط كميات من الكوكايين والحشيش في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوفاق»، اليوم الأحد، ضبط كميات من المخدرات في طرابلس تنوعت بين «الحشيس والكوكايين والأقراص».

وأوضحت الوزارة في بيان أن فرع مكافحة المخدرات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة ضـبط عـددا مـن مروجي المخدرات وبحوزتهم قرابة 200 غرام من «الحشيش»، و76 قـرص «أرتان»، ونحو 11 غراما من «الكوكايين»، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واتخذ فرع مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، إذ أحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص، حسب وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة، في شهر يوليو الماضي، ضبط تاجر مخدرات في طرابلس بحوزته 11 ألف قرص ترامادول و260 قطعة من مخدر الحشيش.

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