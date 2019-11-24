العثور على جثة مكبلة اليدين قرب مدينة الأبيار

أخبار ليبيا24

كشف قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني في مديرية أمن الأبيار اليوم الأحد العثور على جثة مكبلة اليدين مجهولة الهوية تبعد حوالي 20 كيلو متر عن المدينة.

وأوضح القسم أن معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي الأبيار مفادها العثور على الجثة وبالتحديد بالقرب من عقبة الساحل.

وأشار القسم إلى أنه على الفور خرج مدير أمن الأبيار عميد عبدالحكيم يونس وأعضاء قسم البحث الجنائي ودورية مساندة من قسم النجدة وإبلاغ النيابة العامة إلى مكان وجود الجثة.

وأفاد القسم أنه عند الوصول إلى مكان الواقعة قامت النيابة العامة بإجراء المشاهدة للجثمان وأمرت بنقله للعرض على الطبيب الشرعي بمستشفى الجلاء بنغازي.

وأكد قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني أنه تم تكليف أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي الأبيار بالبحث والتحري عن الجثة وضبط الفاعلين.

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