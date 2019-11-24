حلقة نقاش حول تعامل رجل الشرطة مع الجمهور في درنة

أقيمت في مدينة درنة أمس حلقة نقاش بعنوان “تعامل رجل الشرطة مع الجمهور بين الواقع والمأمول”، نظمها كل من جهاز مكافحة الجريمة، والإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقال المشاركون في الحلقة لقناة ليبيا، إنها تهدف إلى تبادل المعلومات والأفكار والخبرات، عن طريق طرح الأسئلة والاستفسارات بين الحاضرين من الضباط وضباط الصف، كما تضمنت محاورها كيفية تعامل رجل الشرطة مع الجمهور في البوابات والاستيقافات، وواجبات رجل الشرطة أثناء التفتيش والقبض، إضافة إلى ما يطرح من تساؤلات واستفسارات من المشاركين في حلقة النقاش .

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