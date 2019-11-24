مدفعية الكتيبة 155 مشاة تحبط محاولة تقدم قوات الوفاق في عين زارة

أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة أن مدفعية الكتيبة أحبطت محاولة لتقدم قوات الوفاق نحو مواقع القوات المسلحة في محور عين زارة.

وأكد المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” خلال الساعات الماضية أن المدفعية تمكنت من سحق العدو في محور عين زارة وتحديدًا قرب جامع فطرة.

وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أن المدفعية تمكنت من تحقيق أهداف دقيقة، تم على إثرها تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم القضاء على مجموعة من المشاة كانت تحاول الاقتراب، لافتا إلى أنه تم إنهاء الهجوم قبل بدايته.

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