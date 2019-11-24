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مدفعية الكتيبة 155 مشاة تحبط محاولة تقدم قوات الوفاق في عين زارة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة أن مدفعية الكتيبة أحبطت محاولة لتقدم قوات الوفاق نحو مواقع القوات المسلحة في محور عين زارة.

وأكد  المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” خلال الساعات الماضية أن المدفعية تمكنت من سحق العدو في محور عين زارة وتحديدًا قرب جامع فطرة.

وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أن المدفعية تمكنت من تحقيق أهداف دقيقة، تم على إثرها تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم القضاء على مجموعة من المشاة كانت تحاول الاقتراب، لافتا إلى أنه تم إنهاء الهجوم قبل بدايته.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • اسحقوا المليشيات الارهابية المكسحة التى تقاتل من اجل المال وتدافع عن الخوان سراق المال العام
    ولا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم وضد من يدعمهم فى الكذب قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
    قولوا امين يا معلقين لعلها تكون ساعة اجابة

    رد

  • ..اسحقوا المليشيات الارهابية المكسحة التى تقاتل من اجل المال وتدافع عن الخوان سراق المال العام
    ولا يختلف اثنان على كذب الاخوان المستمر بادلة قطعية كان اخرها قنونو لما قال على الطائرة الايطالية التى سقطت فوق ترهونة انها لحفتر وانهم من اسقطوها وقال الغريانى كذبا ان الامريكان والموساد شاركا فى قصف مصراطة بينما يكذب اخرون ويدعوا ان الروس يشاركون فى القتال لجانب الجيش الوطتى والاكاذيب الاخوانية عديدة فلماذا لانستخدم اية المباهلة ضدهم وضد من يدعمهم فى الكذب قال تعالى : فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
    قولوا امين يا معلقين لعلها تكون ساعة اجابة .

    رد