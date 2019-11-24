مستشفى تاورغاء بصدد تدريب فريق يتولى مكافحة مرض اللشمانيا

ليبيا – إعتبر مدير مستشفى تاورغاء محمد غويلة أن مرض اللشمانيا لا زال يضرب مدينة تاورغاء بقوة بدليل إرتفاع الأعداد المصابة بالمرض والتي وصلت لـ 1400 حالة تقريباً رغم وجود كمية كافية من الأدوية و العلاجات الخاصة بالمرض لكن الحالات المصابة بحاجه لوقت طويل للعلاج تتراوج بين 3 إلى 4 جلسات من حقن المصل.

غويلة أشار في تصريح أذيع على قناة” ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المشلكة حالياً بالأعداد الكبيرة من الحالات المصابة في ظل قلة الإمكانيات بالنسبة لعدد الأطباء والحيز المكاني للمستشفى.

وأفاد أنه تم وضع برامج عملية وتوصيات باليوم العلمي الذي إحتضنته تاورغاء بتاريخ 9 نوفمبر من أجل الحد من انتشار مرض اللشمانيا بالمدينة و المناطق المحيطة مستقبلاً فمن أبرز التوصيات كانت التأكيد على معالجة الوضع في تاورغاء و التركيز على نظافة المدينة بشكل خاص.

وكشف أن مستشفى تاورغاء بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض بصدد إعداد فريق مكافحة مجانية من أجل تدريبهم لتولي عملية المكافحة الميدانية في وقتها بهدف تخفيض نسبة الحالات المصابة، مضيفاً :”لا يجوز رش ذبابة الرمل في وقت نوفمبر لشهر أبريل هذا الوقت تكون الذبابة في بيات شتوي ولا يمكن القضاء عليها بهذا التوقيت نحن نحتاج إيواء الحالات التي تعاني من مضاعفات فلدينا الكثير من الحالات لا تدخل بمضاعفات خطيرة”.

ختاماً طالب بضرورة إيجاد مكان لإيواء الحالات في أحد المصحات القريبة و تكليف أطباء من المناطق المجاورة أو من مركز مكافحة الامراض لدعم الطاقم الطبي البسيط المتواجد في تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية