الأفريكوم : لن نسمح بتجدد نشاط المنظمات الإرهابية في ليبيا

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قال الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الكولونيل كارنز كريستوفر إن أفريكوم تواصل رصد الوضع الأمني في ليبيا وتظل ملتزمة بضمان مراقبة لتقديم تقييم ومنع أي تجديد لنشاط المنظمة المتطرفة العنيفة وفقاً لتعبيره.

ريستوفر أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن كل من حكومة الوفاق والجيش يدركون نشاط الرصد الذي تقوم به الأفريكوم لدعم عمليات مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لزيادة الأمن في ليبيا والمنطقة.

ورفض المسؤول الأميركي الكشف عن موقع سقوط الطائرة، قائلاً: “في الوقت الحالي لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات أو التفاصيل الإضافية نظراً لأن هذا الحادث يخضع حالياً لتحقيق من قيادة أفريكوم”.

يشار إلى أن الأفريكوم قد أعلنت في بيان لها أن طائرة غير مسلحة فقدت وأن هناك تحقيق جاري بشأن هذه الحادثة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل حولها.