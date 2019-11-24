محاضرة علمية بين كندا وبنغازي حول استخدام النباتات في صناعة الأدوية

العنوان_بنغازي

احتضنت كلية الصيدلة بجامعة السلام ببنغازي محاضرات علمية عبر السكايب من خبراء ومختصين من مراكز بحوث علمية من كندا وأمريكا وبريطانيا للمناقشة حول ألية استخدام النباتات في صناعة الادوية.

هذا وتضمنت هذه المحاضرات مناقشة بحوث علمية مقدمة من طلاب كليات الصيدلة بعدد من الجامعات الليبية داخل بنغازي وخارجها، بالإضافة لورقات عمل بحثة من اساتذة ومختصين في علم النبات .

وحضر المحاضرات الأولى من نوعها ف ليبيا عدد من المختصين والمهتمين بالنباتات وعلم الأدوية بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من المؤسسات المدنية والعلمية المختصة بالنباتات والصيدلة .