تسييري طبرق يغلق محطات توزيع أسطوانات الغاز الخاصة

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بو الخطابية”، محطات توزيع أسطوانات غاز الطهي الخاصة إلى حين إشعار آخر وذلك لعدم تقيدها بالأسعار المحددة وفق الشروط والضوابط القانونية.

وبين الناطق الرسمي للبلدية “مروان يونس”، أن سبب الإغلاق جاء بناءً على تقارير واردة من جهاز الحرس البلدي بشأن السمسرة وعدم الالتزام بالأسعار في بيع اسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن حصة هؤلاء الموزعين ستوزع على محطات الوقود.

وأوضح المصدر نفسه، أن مستودع طبرق التابع لشركة البريقة يقوم بتوزيع الغاز من أمساعد شرقاً وإلى لملودة غرباً والجغبوب جنوباً، مؤكدًا عدم وجود أزمة غاز وان شركة البريقة ملتزمة بتوفيره للمواطنين.

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