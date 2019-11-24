مجلس التخصصات الطبية يبحث التعاون العلمي مع طبي طبرق

استضاف فندق دار السلام بطبرق، اجتماعا موسعا بين مركز طبرق الطبي ومجلس التخصصات الطبية وذلك لمناقشة اعتماد أقسام علمية تابعة للمجلس داخل المركز.

وتركز الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير المركز الطبي، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز ومستشارين من مختلف التخصصات الطبية على بحث الكيفية التي سيتم بها اعتماد الأقسام الطبية بالمركز.

وأطلع المجتمعون على الإمكانيات المتاحة داخل أقسام المركز الطبي لاعتمادها علميًا حيث طالب رئيس المجلس التسييري اللجنة باعتماد أقسام بالمركز الطبي لما فيه من خبرات طبية.

ويعتبر مركز طبرق الطبي هو أحد أهم المراكز الصحية في ليبيا، ويسعى لتحقيق نقلة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة، وقد ساهم في توفير العناصر الطبية المؤهلة لتشغيل هذه التخصصات وفق أفضل المعايير وباستخدام أحدث التقنيات.

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